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В минобороны Украины назвали информацию о потерях ВСУ государственной тайной

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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Информация о потерях, которые несут украинские войска, является государственной тайной. Об этом 14 июля заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Союзники ведут наступление в ДНР по четырем направлениям. Спецоперация 14 июля. Онлайн-трансляция
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Она уточнила, что в связи с этим данные не раскрываются.

«Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения», — приводит ее слова агентство УНИАН.

Газета Daily Mail 10 июля сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

В тот же день в интервью The Wall Street Journal украинский министр обороны Алексей Резников заявил о больших потерях среди военных и рассказал об истощении вооружений.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк 10 июня уточнил, что страна теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Основной причиной такой ситуации он назвал «отсутствие паритета между возможностями сторон».

Днем ранее The Independent со ссылкой на данные американской разведки написала, что украинские войска несут огромные потери, потому что уступают российским войскам 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей, обратились за помощью к Москве.

В Кремле подчеркнули, что ключевые цели операции — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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