Боевой дух украинской армии падает из-за непрозрачной системы призыва новобранцев. Об этом 25 июля сообщила The New York Times.

«Вербовщики подходят к молодым людям на улице, но правила не всегда понятны, и есть сообщения о том, что нежелающих мужчин вербуют, в то время как некоторым желающим сражаться отказывают», — пишет газета.

Издание сообщает, что молодые люди на Украине боятся покидать квартиры, чтобы не получить повестку. В связи с этим в стране возникают Telegram-каналы, которые сообщают о местонахождении вербовщиков, чтобы с ними можно было избежать встречи.

Призыв людей, не желающих служить, в итоге снижает моральный дух как новобранцев, так и тех, кто уже находится на передовой. Журналисты привели цитату сержанта Валерия Маркуса, который раскритиковал существующий порядок набора в армию.

«Горжусь своей военной службой и возмущаюсь, что мою профессию низводят до уровня наказания для этих отморозков. Это унизительно. От них невозможно избавиться или применить силу — они подадут в суд», — написал сержант в соцсетях.

По его словам, солдаты и офицеры, которые рискуют своей жизнью, деморализованы хаотичным процессом набора, в который привлекались призывники с низкой квалификацией или отсутствием желания служить. Маркус заверил, что лично сталкивался с ситуациями, когда алкоголизм призывников или другие проблемы угрожали жизни других солдат.

21 июля о падении боевого духа среди иностранных наемников рассказал телеканал NBC. Бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс заявил, что на это повлияла смена тактики российских войск и задержки с поставками западного вооружения.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти. В обращении к общественности и Киеву они объяснили, что в подразделении большие потери, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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