Реклама
Прямой эфир
Общество
В МИД России допустили прекращение выдачи шенгенских виз
Мир
В Венгрии предложение ЕК по газу назвали практически неосуществимым
Мир
NYT рассказала о низком боевом духе украинской армии
Экономика
В бундестаге призвали предоставить «Газпрому» все документы по турбине Siemens
Армия
Российские военнослужащие доставили более 30 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
Дороги Воронежа оказались под водой после ливней
Мир
В Южной Корее предупредили о возможных ядерных испытаниях КНДР в среду
Происшествия
Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося
Мир
В США заявили об изучении Белым домом возможности ввести режим ЧС из-за оспы обезьян
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве 26 июля
Интернет
Власти предложили искать фейки в Сети с помощью алгоритма
Сюжет:

NYT рассказала о низком боевом духе украинской армии

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевой дух украинской армии падает из-за непрозрачной системы призыва новобранцев. Об этом 25 июля сообщила The New York Times.

«Вербовщики подходят к молодым людям на улице, но правила не всегда понятны, и есть сообщения о том, что нежелающих мужчин вербуют, в то время как некоторым желающим сражаться отказывают», — пишет газета.

Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
В выходные российские военные наносили мощные ракетные удары по военной инфраструктуре Украины

Издание сообщает, что молодые люди на Украине боятся покидать квартиры, чтобы не получить повестку. В связи с этим в стране возникают Telegram-каналы, которые сообщают о местонахождении вербовщиков, чтобы с ними можно было избежать встречи.

Призыв людей, не желающих служить, в итоге снижает моральный дух как новобранцев, так и тех, кто уже находится на передовой. Журналисты привели цитату сержанта Валерия Маркуса, который раскритиковал существующий порядок набора в армию.

«Горжусь своей военной службой и возмущаюсь, что мою профессию низводят до уровня наказания для этих отморозков. Это унизительно. От них невозможно избавиться или применить силу — они подадут в суд», — написал сержант в соцсетях.

По его словам, солдаты и офицеры, которые рискуют своей жизнью, деморализованы хаотичным процессом набора, в который привлекались призывники с низкой квалификацией или отсутствием желания служить. Маркус заверил, что лично сталкивался с ситуациями, когда алкоголизм призывников или другие проблемы угрожали жизни других солдат.

21 июля о падении боевого духа среди иностранных наемников рассказал телеканал NBC. Бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс заявил, что на это повлияла смена тактики российских войск и задержки с поставками западного вооружения.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти. В обращении к общественности и Киеву они объяснили, что в подразделении большие потери, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022