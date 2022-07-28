Реклама
Прямой эфир
Мир
Восточная и Западная Германия «раскололись» во взглядах на кризис вокруг Украины
Общество
Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 5 августа
Мир
В Австрии оценили вероятность полного прекращения поставок газа из России
Армия
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
Недвижимость
Почти половина новостроек Новой Москвы продается на стадии котлована
Интернет
WhatsApp оштрафован на 18 млн рублей за отказ от локализации данных россиян
Мир
Захарова оценила слова Зеленского об истинной наследнице Киевской Руси
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в августе
Мир
В Великобритании не исключают перебои в подаче электроэнергии грядущей зимой
Мир
В Госдуме предостерегли Украину от наступления на Херсон
Мир
В Запорожье обвинили власти Украины в попытке геноцида
Мир
Захарова указала на исчерпание ресурса образа Зеленского
Сюжет:

«Известия» показали кадры последствий заброски украинских «Лепестков» в Донецк

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Съемочная группа «Известий» в четверг, 28 июля, запечатлела последствия атаки ракетами вооруженных формирований Украины (ВФУ) с запрещенными минами «Лепесток» в Киевском районе столицы Донецка.

По словам местных жителей, «Лепестки» лежат на дорогах, на участках. Они дожидаются саперов, чтобы те ликвидировали снаряды.

«Большая доля снарядов — осколочные, чтобы уничтожить больше граждан»
Как выживает Донецк во время наиболее сильных обстрелов мирных кварталов

«Во дворе мы нашли три штуки. Две лежат в огороде. Мы ждем саперов, чтобы нам сказали, как с ними быть. Во дворе какие-то железные осколки», — рассказала местная жительница.

Еще один житель Киевского района рассказал, что одним из снарядов ВСУ был уничтожен автомобиль. По его словам, машина подорвалась.

«Лепесток» — это небольшой противопехотный снаряд, который очень сложно заметить на земле, что делает его смертельно опасным для мирного населения.

Этот снаряд часто применялся в Афганской войне. Из-за необычной формы пластикового корпуса дети нередко воспринимали мину как игрушку и получали серьезные ранения или погибали.

Ранее в этот день стало известно, что украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток». Уточняется, что сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество мин ПМФ-1, которые были сброшены при обстреле города средствами РСЗО ВФУ.

26 июля украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022