Съемочная группа «Известий» в четверг, 28 июля, запечатлела последствия атаки ракетами вооруженных формирований Украины (ВФУ) с запрещенными минами «Лепесток» в Киевском районе столицы Донецка.

По словам местных жителей, «Лепестки» лежат на дорогах, на участках. Они дожидаются саперов, чтобы те ликвидировали снаряды.

«Во дворе мы нашли три штуки. Две лежат в огороде. Мы ждем саперов, чтобы нам сказали, как с ними быть. Во дворе какие-то железные осколки», — рассказала местная жительница.

Еще один житель Киевского района рассказал, что одним из снарядов ВСУ был уничтожен автомобиль. По его словам, машина подорвалась.

«Лепесток» — это небольшой противопехотный снаряд, который очень сложно заметить на земле, что делает его смертельно опасным для мирного населения.

Этот снаряд часто применялся в Афганской войне. Из-за необычной формы пластикового корпуса дети нередко воспринимали мину как игрушку и получали серьезные ранения или погибали.

Ранее в этот день стало известно, что украинские неонацисты рассыпали по Донецку запрещенные противопехотные фугасные мины (ПМФ-1) «Лепесток». Уточняется, что сотрудники скорой помощи при выезде на адрес обнаружили множество мин ПМФ-1, которые были сброшены при обстреле города средствами РСЗО ВФУ.

26 июля украинские боевики выпустили в сторону Донецка 15 ракет из БМ-21 «Град», из-за чего начался крупный пожар на нефтебазе в Буденновском районе города.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».