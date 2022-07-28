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Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
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Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса завоевал господство в Азовском море. Об этом заявил 28 июля командующий ЧФ РФ Игорь Осипов в поздравлении с Днем Военно-морского флота (ВМФ) России.

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«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе спецоперации позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск», — отметил он.

Осипов указал, что личный состав Черноморского флота вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности России на ее южных рубежах.

19 июля заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России поставленным Западом оружием и вернуть Крым.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк отметил, что все подобные заявления и угрозы украинских горе-стратегов — из разряда фантастики.

До этого, 26 мая, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

23 мая постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявлял, что Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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