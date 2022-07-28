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Le Figaro рассказала о попадании Европы в ловушку из-за угроз введения санкций

Le Figaro: Европа попала в свою же ловушку из-за угроз ввести эмбарго на российский газ
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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Европейский союз попал «в свою собственную ловушку» из-за угроз ввести эмбарго на поставки газа из России. Такое мнение 26 июля выразила обозреватель газеты Le Figaro Изабель Лассер.

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«С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку... Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы», — рассказала Лассер, объяснив, что в такую ситуацию Европа попала из-за того, что неоднократные угрозы так и не были реализованы.

Россия, в свою очередь, не пострадает от сокращения поставок газа, так как резкий рост цен на энергоресурсы компенсирует снижение объемов экспорта. В результате Москва может получить вдвое больше доходов, заключила Лассер.

22 июля газета Le Monde рассказала о том, что Евросоюз исчерпал свои возможности по введению новых продуктивных санкций против России. По мнению авторов статьи, седьмой пакет санкций Евросоюза не содержит таких же значимых мер, как предыдущие, а на отказ от российского газа Брюссель не может пойти из-за угрозы раскола блока по этому вопросу.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись прямого и косвенного импорта, покупки или передачи золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же.

Кроме того, было сделано исключение из-под санкций для сделок ряда госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Эту меру применили для того, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения континента.

13 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В государствах Запада растут цены, инфляция зашкаливает.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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