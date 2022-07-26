Le Monde: Евросоюз исчерпал свои возможности в санкционной борьбе с Россией

Евросоюз (ЕС) исчерпал свои возможности по введению новых продуктивных санкций против России. Об этом 22 июля сообщила французская газета Le Monde.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — рассказал источник в дипломатических кругах.

По мнению издания, седьмой пакет санкций Евросоюза не содержит таких же значимых мер, как предыдущие, в которых фиксировался отказ от угля и нефти.

На более же серьезный шаг в виде эмбарго российского газа Европа пойти не может. Несмотря на готовность Польши и стран Балтии поддержать эту меру, они не вносят такое предложение, чтобы не допустить раскол в единстве Евросоюза.

В связи с этим Европа выбрала тактику копирования санкций, которые ввела «Группа семи».

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения касаются прямого и косвенного импорта, покупки или передачи золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же.

Кроме того, было сделано исключение из-под санкций для сделок ряда госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Эту меру применили для того, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения континента.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В государствах Запада растут цены, инфляция зашкаливает.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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