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Die Zeit предрекла Германии нехватку туалетной бумаги из-за дефицита газа

Die Zeit: Германия столкнется с нехваткой туалетной бумаги из-за дефицита газа
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Фото: Global Look Press/Patrick Seeger
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Недостаток российского газа может привести к нехватке туалетной бумаги в Германии. Об этом 27 июля сообщила газета Die Zeit.

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«Если в ближайшие месяцы в Германию поступит меньше российского газа, это затронет отрасль, производящую книжные страницы, упаковку для макарон и туалетную бумагу: бумажную промышленность», — говорится в статье.

Подробнее проблемы в отрасли описал председатель правления Баварской бумажной ассоциации Юрген Шаллер. По его словам, ему придется закрывать производство, если объем потребляемого газа сократить до 30%.

«Мне, вероятно, придется выключить производство на несколько дней. Хотя выключать их и снова запускать трудно, но это все-таки возможно. Но тогда, наверное, придется говорить о сокращенных сменах. Многие сотрудники моей компании уже очень обеспокоены. Я не могу винить их. Если мы будем производить только 50 или 60% от имеющихся мощностей, то это не будет рентабельно», — сказал Шаллер.

По его словам, дефицит туалетной бумаги будет вызван отсутствием не собственно рулонов, а картонных втулок, на которые они наматываются.

Шаллер также отметил, что не понимает логику властей Германии, которые хотят закрыть три атомные электростанции. Он обвинил руководство страны в отсутствии долгосрочной концепции обеспечения энергией.

27 июля поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию сократились до 20% от мощности газопровода. Это произошло на следующий день после того, как в Telegram-канале «Газпрома» появилось предупреждение о снижении поставок газа в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

В июне была также частично снижена прокачка по газопроводу из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказывалась вернуть российской стороне после техобслуживания из-за санкций. Вследствие этого поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона все-таки отправила оборудование в Германию.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что турбина для «Северного потока» будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

Он также напомнил, что Россия всегда выполняла свои договоренности по поставкам топлива, даже в самые сложные времена, продолжая подавать газ в ЕС. При этом он подчеркнул, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, и в частности ФРГ.

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