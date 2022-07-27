«Газпром» уведомил Eni о сокращении поставок газа в Италию

«Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что со среды, 27 июля, сократит поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении Eni.

«Газпром» сообщил, что сегодня поставит около 27 млн ​​кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками примерно 34 млн кубометров в последние дни. Eni будет предоставлять обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщает «Газпром», — говорится в сообщении.

По состоянию на 17 июля газовые хранилища в Италии были заполнены более чем на 65%. По прогнозам, в октябре страна ожидает, что эти показатели достигнут 90%.

Итальянские СМИ 11 июля сообщили, что правительство страны не исключает введения чрезвычайного плана с целью экономии энергии. Планируется уменьшить температуру отопления на 2 градуса, отключить освещение общественных зданий, в частности исторических, и дорог, а кроме того, увеличить угольное производство.

18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони в беседе с газетой La Repubblica заявили, что Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.