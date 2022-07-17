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Италия заполнила свои газовые хранилища на 65%

Министр Чинголани: Италия заполнила газовые хранилища на 65%, к октябрю мы планируем достигнуть 90%
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Фото: TASS/picture alliance/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Италия заполнила свои газовые хранилища на более чем 65%. В октябре ожидается, что эти показатели достигнут 90%, сообщила газета il Giornale.it 16 июля со ссылкой на заявление министра комплексных экологических образований страны Роберто Чинголани.

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Он заявил, что в случае внезапного прекращения поставок российского газа, зимой Италии придется экономить энергию. Однако ситуация не дойдет до катастрофического уровня, чтобы повлиять на промышленность и производство страны.

«Существует план Комитета по чрезвычайной газовой ситуации, где есть ряд протоколов, которые помогут смягчить ущерб. Мы собираемся применить его, если потребуется. По моим прогнозам, сейчас в этом нет необходимости», — отметил он.

По мнению министра, ко второй половине 2024 года Италия сможет полностью заменить российский газ.

Ранее, 11 июля, итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что «Газпром» поставил итальянской компании на 11 млн куб. м газа меньше, чем в среднем в последние дни.

Итальянские СМИ, в свою очередь, сообщили, что правительство страны не исключает введения чрезвычайного плана с целью экономии энергии. Планируется уменьшить температуру отопления на 2 градуса, отключить освещение общественных зданий — в частности, исторических — и дорог, кроме того, увеличить угольное производство.

С 11 июля основной канал поставки российского газа в Европу — газопровод «Северный поток» — остановлен для планового обслуживания. Технические работы продлятся до 21 июля.

При этом 18 июня в Италии заявили о способности страны пережить зиму без российского газа.

В этот же день агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить тревогу из-за снижения объема поставок российского газа.

15 июня «Газпром» уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni об ограниченном сокращении поставок газа. Представители итальянской компании подтвердили эту информацию, отметив, что объем поставок уменьшился на 15%. Причины подобного решения не уточнялись.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

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