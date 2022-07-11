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Власти Италии готовы ввести чрезвычайный план для экономии энергии

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Фото: ТАСС/Zuma
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Итальянское правительство не исключает введения чрезвычайного плана с целью экономии энергии. Планируется уменьшить температуру отопления на 2 градуса, отключить освещение общественных зданий — в частности, исторических — и дорог, кроме того, увеличить угольное производство. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила итальянская газета La Repubblica.

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Как отмечает издание, Италия хочет наращивать производство на всех шести угольных станциях, которые есть в стране, хотя их работа должна была прекратиться к 2025 году.

С 11 июля основной канал поставки российского газа в Европу — газопровод «Северный поток» — остановлен для планового обслуживания. Технические работы продлятся до 21 июля.

6 июля немецкая газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

При этом 18 июня в Италии заявили о способности страны пережить зиму без российского газа.

В этот же день агентство ANSA рассказало, что власти Италии рассматривают возможность объявить тревогу из-за снижения объема поставок российского газа.

15 июня «Газпром» уведомил итальянскую энергетическую компанию Eni об ограниченном сокращении поставок газа. Представители итальянской компании подтвердили эту информацию, отметив, что объем поставок уменьшился на 15%. Причины подобного решения не уточнялись.

14 июня «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также на решение о сокращении режима работы повлияли выявленные технические неисправности двигателей.

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