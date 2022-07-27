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В Мончегорске благоустроят набережную

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Работы по озеленению и устранению недостатков проводят на Ленинградской набережной в Мончегорске (Мурманская область). Об этом в среду, 27 июля, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на администрацию города.

Сейачс рабочие очищают землю от камней и разравнивают почву для будущего озеленения. На территорию завезли грунт.

В районе понтонного пирса устраняют недостатки в рамках гарантийных обязательств. Также на набережной устанавливают большую детскую площадку и канатную конструкцию «труба».

Ранее, 26 июля, сообщалось, что в Липецке в 2023 году планируют отремонтировать разбитую улицу Подовражную, расположенную практически в центре города.

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