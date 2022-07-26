Улице Подовражную отремонтируют в Липецке в 2023 году
В Липецке в 2023 году планируют отремонтировать разбитую улицу Подовражную, расположенную практически в центре города. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и благоустройства.
В ведомстве отмечают, что участок дороги на Подовражной находится в неудовлетворительном состоянии. В 2022 году было проведено обследование, которое показало, что для восстановления необходимо заменить слои основания и выполнить мероприятия по водоотведению.
Как уточняет GOROD48, сейчас решается вопрос о включении данного участка в одну из программ дорожного ремонта, например нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом случае работы планируется выполнить уже в 2023 году.
Улица Подовражная находится недалеко от памятного знака на Городище. На ней расположены особняки.