Метеорологи спрогнозировали дожди и грозу в Москве 27 июля

Гроза, местами кратковременный дождь, переменная облачность и до 32 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в среду, 27 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 30 до 32 градусов выше нуля, ночью — до +18 градусов.

На территории Московской области ожидается от 28 до 33 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 3–8 м/с. В условиях грозы возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

26 июля заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что изменения климата, происходящие в последнее время, могут привести к образованию степной зоны в Московской области. По его словам, природа будет адаптироваться к климатическим изменениям.