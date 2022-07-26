Климатолог предрек образование степи в Московской области

Изменения климата, происходящие в последнее время, могут привести к образованию степной зоны в Московской области. Такое мнение во вторник, 26 июля, выразил заместитель директора Института физики атмосферы им А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в ходе круглого стола на тему: «Глобальное потепление: новые вызовы и угрозы» в пресс-центре МИЦ «Известия».

По его словам, природа будет адаптироваться к климатическим изменениям.



«Природные климатические зоны поползут вверх. Степь будет в Москве. Тайга захватит часть тундры, вечная мерзлота начнет рушиться местами», — уточнил он.

Во время круглого стола эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин в свою очередь заявил, что из-за антропогенного воздействия климат меняется, поэтому существует вероятность, что будущем в летние периоды в Москве будет 40-градусная жара.

22 июля Гидрометцентр объявил о грядущем оранжевом уровне погодной опасности в Москве из-за жаркой погоды. Сообщалось, что в столице местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 градуса.

В ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании, бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжится в следующем месяце.