Климатолог спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды

Из-за антропогенного воздействия климат меняется, поэтому существует вероятность, что будущем в летние периоды в Москве будет 40-градусная жара, заявил во вторник, 26 июля, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин в ходе круглого стола на тему: «Глобальное потепление: новые вызовы и угрозы» в пресс-центре МИЦ «Известия».

По его словам, все сценарии дальнейшего изменения климата связаны с антропогенным воздействием. В результате вмешательства человека многие территории на земле могут стать непригодными для жизни из-за выбросов парникового газа.

«В Москве могут быть рекордные температуры. Еще есть оценки, которые говорят , что в ближайшие семь-десять лет мы превысим рубеж повышения температуры в 1,5 градуса. В Москве в летний период это будет означать температуры в 40 градусов», — сказал Юлкин.



22 июля Гидрометцентр объявил о грядущем оранжевом уровне погодной опасности в Москве из-за жаркой погоды. Сообщалось, что в столице местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +30…+32 °С.

В ряде европейских стран установилась аномальная жара, на фоне которой, в частности во Франции, Греции, Португалии, Испании, Великобритании, бушуют природные пожары. По оценкам метеорологов, жаркая погода может сохраниться до конца июля и продолжиться в следующем месяце.