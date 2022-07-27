The Telegraph назвала Джонсона следующим генсеком НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить одну из самых влиятельных в Европе должностей — генсекретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023 года, пишет The Telegraph в среду, 26 июля.

«Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится. Джонсон является очередным британским политиком, кому предложили эту должность после министра обороны Бена Уоллеса и бывших премьер-министров Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона», — пишет издание.

The Telegraph утверждает, что британского премьера на эту роль рассматривали давно, в том числе из-за недоверия США к деятелям Европейского Союза (ЕС), которые берутся за эту работу. Они слишком часто выступали с предложениями создать новую армию ЕС.

А Британии доверяют страны Балтии, к тому же Джонсон получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против России во время проведения ею спецоперации по защите Донбасса.

Еще одним ходатаем за Джонсона на посту генсека НАТО стал украинский депутат Алексей Гончаренко. Он активно благодарил Великобританию за «военные, экономические и гуманитарные грузы» на Украину, назвал Лондон одним из самых важных сторонников Киева.

«Он был бы подходящим человеком, чтобы сменить Йенса Столтенберга, поскольку он понимает проблемы, с которыми сталкиваются НАТО и Запад. Он всегда будет поддерживать Украину в нашей борьбе, будет поддерживать членов НАТО и цели НАТО», — приводит его слова газета.

Но есть у идеи о Джонсоне — генсеке НАТО и скептики. Лорд Ричард Даннатт, бывший глава британской армии, заявил, что не может поддержать Джонсона в качестве возможного кандидата на пост в НАТО из-за его характера.

«Несомненно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я боюсь, что его личностные черты помешают: отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он — позор нации», — сказал лорд изданию.

Высокопоставленный представитель министерства обороны также выразил сомнения об успехе кандидатуры, учитывая вероятность того, что президент Франции Эммануэль Макрон наложит на него вето. По словам одного из источников The Telegraph, представители НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может наложить вето. А с учетом взаимоотношений Макрона и Джонсона в течение этого года, есть немало сомнений в том, что Франция одобрит кандидатуру Джонсона.

26 июля на Украине Джонсону уже предложили работу. Там появилась петиция о предоставлении гражданства премьер-министру Великобритании, чтобы Джонсон мог претендовать на должность премьера Украины.

А до этого, 23 июля, газета The Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера сообщила, что подавший в отставку Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. По мнению Джонсона, любой, кто его сменит на посту, приведет страну к катастрофе.