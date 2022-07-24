The Times заявила о планах Джонсона вернуться на пост британского премьера

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. Об этом в субботу, 23 июля, пишет газета The Times, ссылаясь на источники в канцелярии премьера.

«Он думает, что приход к власти любого, кто его сменит, может стать катастрофой, и спустя несколько лет после поражения [Консервативной партии] на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот самый человек», — цитирует источник The Times.

Издание подчеркивает, что избиратели принялись за критику ряда консерваторов, которые помогли сместить Джонсона с поста. Они могут получить «аналогичное возмездие», проиграв следующие парламентские выборы, предупреждает газета.

Издание обращает внимание, что свыше 7,6 тыс. членов Консервативной партии подписали петицию, которая требует включить Джонсона в список кандидатов на пост премьера для голосования вместе с бывшим главой министерства финансов Риши Сунаком, а также министром иностранных дел Лиз Трасс. 23 июля The Telegraph сообщила о планах Трасс использовать тему России в борьбе за пост премьера Британии.

В субботу сообщалось, что Джонсон принял участие в обучении военному делу вместе с украинскими военнослужащими. Глава правительства приобрел навыки в бросании гранаты, стрельбе и научился целиться из гранатомета.

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.