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Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с Россией

Нетаньяху раскритиковал премьера и главу минобороны за конфликт с Россией
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Фото: TASS/EPA/POOL/ABIR SULTAN POOL
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Национальной безопасности Израиля угрожает опасность из-за выбранного премьер-министром страны Яиром Лапидом и главой Минобороны Израиля Бени Ганцем курса в отношениях с Россией. Такое заявление 26 июля сделал бывший премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.

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«В течение многих лет мы вели продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последние дни я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится прямо на наших глазах в последние недели. Это происходит из-за сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия. Есть одна просьба для Лапида и Ганца — прекратить ваше поведение, несущее угрозу нашей национальной безопасности. Если кризис не будет остановлен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — приводит слова политика канал N12.

Таким образом Нетаньяху прокомментировал высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала позицию Израиля по ситуации вокруг Украины неконструктивной и необъективной. Захарова также отметила, что антироссийские оценки со стороны руководства Израиля были оформлены исключительно в проукраинскую сторону, «причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима».

21 июля Басманный суд Москвы сообщил о том о том, что Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации связанного с репатриацией евреев в Израиль из России агентства «Сохнут».

В тот же день что в связи с возможной ликвидацией в России представительства «Сохнут» премьер-министр Израиля Яир Лапид принял решение об отправке в РФ делегации, которая должна будет обсуждать возможность продолжения деятельности агентства в России. Отмечается, что делегация будет направлена в Россию на следующей неделе.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг «Сохнут», уверив журналистов в том, что данное дело не стоитпроецировать на весь комплекс отношений Израиля и РФ, добавив, что к агентству есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства.

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