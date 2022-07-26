Захарова назвала неконструктивной позицию Израиля по ситуации на Украине
Антироссийская позиция Израиля на фоне украинского кризиса вызывает сожаление Москвы. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
По ее словам, позиция Израиля является неконструктивной и необъективной.
«К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», — сказала дипломат, комментируя ухудшение отношений двух государств.
Захарова также отметила, что антироссийские оценки со стороны руководства Израиля были оформлены исключительно в проукраинскую сторону, «причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима».
«Она [позиция] была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада, — это действительно вызвало вопросы», — заключила дипломат.
Таким образом, официальный представитель МИД России подчеркнула, что не российская сторона способствовала к усложнению двусторонних отношений с Израилем.
21 июля Захарова выразила уверенность в скором освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских неонацистов. Захарова также отметила, что столица Луганской Народной Республики и другие населенные пункты находятся в большей безопасности после освобождения от Вооруженных сил Украины.
7 июля президент России Владимир Путин заявил, что проводимая Россией специальная операция по защите Донбасса способствует укреплению суверенитета РФ.
Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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