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Захарова назвала неконструктивной позицию Израиля по ситуации на Украине

Захарова заявила, что антироссийская позиция Израиля по Украине вызвала сожаление Москвы
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Антироссийская позиция Израиля на фоне украинского кризиса вызывает сожаление Москвы. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

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По ее словам, позиция Израиля является неконструктивной и необъективной.

«К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», — сказала дипломат, комментируя ухудшение отношений двух государств.

Захарова также отметила, что антироссийские оценки со стороны руководства Израиля были оформлены исключительно в проукраинскую сторону, «причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима».

«Она [позиция] была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада, — это действительно вызвало вопросы», — заключила дипломат.

Таким образом, официальный представитель МИД России подчеркнула, что не российская сторона способствовала к усложнению двусторонних отношений с Израилем.

21 июля Захарова выразила уверенность в скором освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских неонацистов. Захарова также отметила, что столица Луганской Народной Республики и другие населенные пункты находятся в большей безопасности после освобождения от Вооруженных сил Украины.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что проводимая Россией специальная операция по защите Донбасса способствует укреплению суверенитета РФ.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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