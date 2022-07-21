Захарова выразила уверенность в скором освобождении ДНР от неонацистов

Москва убеждена в скором освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских неонацистов. Об этом в четверг, 21 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — сказала она на брифинге.

Захарова также отметила, что столица Луганской Народной Республики и другие населенные пункты находятся в большей безопасности после освобождения от Вооруженных сил Украины.

Ранее, 20 июля, штаб ДНР заявил об освобождении 255 населенных пунктов в республике, в том числе село Берестовое, расположенное в 20 км от Соледара.

15 июля помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал «Известиям», что оперативное продвижение подразделений сил Донецкой Народной Республики в район Северска и Соледара дало возможность «рассеять» многие части ВСУ. Он подчеркнул, что Северск важен тем, что дает еще один оперативный выход в район Краматорска и Славянска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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