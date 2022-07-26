В США предрекли запуск цепной реакции на Украине после дефолта «Нафтогаза»

Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» вызовет цепную реакцию в экономике и финансовой системе республики. Об этом 26 июля говорится в публикации The Wall Street Journal.

Отмечается, что общая сумма обязательств по облигациям составила более $1,4 млрд. Невыполнение обязательств одним из самых крупнейших украинских плательщиков налогов усилит страхи по поводу состоянию госбюджета Украины.

Также это осложнит работу «Нафтогаза», который играет ключевую роль в экономике республики.

Кроме того, по мнению авторов статьи, держатели других еврооблигаций компании, платежи по которым запланированы позднее, могут потребовать ускоренного погашения, что усугубит положение «Нафтогаза Украины».

Ранее во вторник украинская госкомпания объявила о дефолте. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги.

Как писало украинское издание «Страна.ua», кабмин Украины запретил компании платить по еврооблигациям.

Также во вторник украинский кабмин решил обратиться к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. В Киеве отметили, что важно искать «все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям».

На прошлой неделе держатели еврооблигаций «Нафтогаз Украины» не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года. Консультанты юридической фирмы Dechert, назначенной кредиторами, выразили сомнения в том, что компания столкнулась с нехваткой наличности, так как ранее она считалась прибыльным действующим предприятием.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

В тот же день депутат и экс-спикер рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад.

Он полагает, что для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, тогда как «ежедневно прокачиваются миллионы кубометров российского газа».