Украина решила обратиться к США за «газовым ленд-лизом»

Правительство Украины решило обратиться к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 26 июля.

Он отметил, что Украина тяжело перенесет зиму. По этой причине, подчеркнул Шмыгаль, важно искать «все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

20 июля стало известно, что «Нафтогаз Украины» просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Киев отказался напрямую закупать российский газ с 2015 года, начав поставлять его реверсом из Европы.

9 мая глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас).