Бывший вице-президент США нашел причину «воодушевления» России и Китая

Слабость США, в которых экономика доведена до резкой остановки и потеряна энергонезависимость, ободряет Россию и Китай. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Вашингтоне.

«Нашу границу осаждают, наша валюта теряет ценность, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки», — отметил он.

Ослабленное состояние США ободряют Москву и Пекин, считает Пенс. Элиты в Вашингтоне и во всей стране никогда не были так далеки от американских ценностей, подчеркнул он.

«Американская свобода под ударом: технологические компании, крупные СМИ, правительство, даже крупный бизнес сомкнули ладони, чтобы продвигать пагубную повестку, разработанную, чтобы контролировать американцев и рушить американскую мечту», — заключил Пенс.

25 июля американский президент Джо Байден заявил, что не видит признаков ухудшения экономической ситуации в стране и уверен, что «США не собираются впадать в рецессию». Он подчеркнул, что уровень безработицы в США в 3,6% является исторически низким. Однако про рекордную инфляцию и цены он ничего не сказал.

24 июля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что стране необходимо некоторое замедление экономики. Она отметила, что в 2021 году экономика росла очень быстро, на 5,5%, что привело к возвращению на работу людей, лишившихся ее из-за пандемии. При этом она подчеркнула высокую инфляцию в стране.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

10 июля министр торговли США Джина Раймондо признала, что в будущем американская экономика может столкнуться как минимум с замедлением темпов роста.