NASA не получало официального уведомления о выходе РФ из проекта МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от России о планах выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году. Об этом сообщила 26 июля руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс.
«Мы не получали официального уведомления об этом», — сообщила она в ходе конференции, посвященной развитию МКС.
По ее словам, Россия, как и США, изучает, «что предстоит дальше, и что будет после программы МКС».
Ранее во вторник глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о решение госкорпорации выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также сообщил, что Россия планирует начать формирование собственной орбитальной станции. Кроме того, уже известен примерный облик российской орбитальной станции.
Еще 30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы России на МКС уже принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами.
17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил «Известиям», что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если Москва решит выйти из проекта.
Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.