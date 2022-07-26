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Очевидцы опубликовали кадры последствий мощного ливня в Москве

Очевидцы опубликовали кадры сильного ливня, обрушившегося на Москву 26 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сильнейший ливень, гроза с градом обрушились днем во вторник на Москву. Видео с улиц мегаполиса 26 июля публикуют «Известия».

На кадрах видно, как прохожие укрываются от ненастья под навесами, зонтами и в вестибюлях метро. На улицах — потоки воды. Ливень сопровождается сильным ветром.

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Ненастная погода сохранится в Москве до конца суток. МЧС уже обратилось к гражданам с призывом быть аккуратнее на дорогах, избегать шатких конструкций, а автомобилистов спасатели попросили избегать опасных маневров и снизить скорость движения.

Столичный комитет городского хозяйства рекомендовал москвичам в условиях плохой погоды быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что во вторник днем при переменной облачности в Москве сохранится жаркая погода. По ее словам, наиболее благоприятные погодные условия следует ожидать в четверг.

Накануне на столицу также обрушились мощные ливни с грозой. На одной из улиц машина с пассажирами практически полностью ушла под воду.

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