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Водитель утонувшей в ходе ливня в Москве машины рассказал о спасении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель машины, которая ушла под воду во время ливня в Москве, рассказал корреспонденту «Известий», как благодаря саперной лопатке в багажнике смог спастись из салона, мгновенно наполнившегося водой.

«Я по этой улице первый раз проезжал. Я даже не знал, что такая будет ситуация. Я думал, что лужа небольшая. Отъехал буквально метров пять-шесть. Вода резко хлынула, и машина моя поплыла. Двигатель заглох, и меня течением снесло. Стала вода набираться, я нащупал в багажнике лопатку, выбил боковое стекло и выплыл. Ребята помогли мне, забрался на крышу», — рассказал мужчина в беседе от 25 июля.

Водитель показал, что воды в салоне было до подбородка, когда ему удалось выбраться.

«Двери, окна не мог открыть. Это, видимо, давление было воды… И так как у меня еще машина гибридная, у меня стоят аккумуляторные батареи, меня уже стало бить током. 200 вольт. И тогда я почувствовал, что могу там вообще остаться заживо», — пояснил он.

Он выбил заднее стекло, схватил сумку с документами, забрался на крышу машины. Прохожие, увидев автомобилиста, помогли ему выбраться на тротуар.

Машина почти полностью погрузилась под воду на одной из улиц Москвы во время ливня 25 июля. Пользователи соцсетей опубликовали кадры с последствиями непогоды в столице.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ливни в ряде регионов в ближайшие дни. По его словам, непогода придет в Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую области, Крым и Приморский край.

Кроме того, он отметил, что в Москве к выходным ожидается похолодание. При этом в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода до +29 градусов.

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