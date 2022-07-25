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Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве к выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Похолодание придет в Москву к выходным, но до этого столицу ожидают теплые дни, несмотря на кратковременные дожди. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Метеоролог отметил, что в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода. В понедельник прогнозируется +25…+27 градусов тепла, во вторник — +27…+29 градусов, а среда станет самым жарким днем недели: воздух прогреется до 30 градусов.

«В четверг начнется понижение температуры, но пока что не очень заметное — до 25–26 градусов, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1–2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов, а в субботу — 21–23 градуса», — сказал он.

Синоптик также уточнил, что кратковременные дожди будут идти на протяжении всей недели. В понедельник они будут местами с грозами и усилением ветра до 15 м/с, однако угрожающих дождей не ожидается.

Ранее в этот день Вильфанд рассказал, что рабочая неделя для жителей европейской части России ознаменуется теплой погодой с температурным фоном до +30 градусов.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жара в Центральной России сменится комфортной прохладой из-за атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков. Жаркая погода будет держаться до четверга, 28 июля, уточнил он. С наступлением же выходных столбики термометров упадут до +20 градусов.

До этого, 22 июля, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова выразила надежду, что теплая погода в Москве продержится до конца июля.

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