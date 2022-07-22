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Москвичам пообещали 30-градусную жару в выходные

Москвичам пообещали 30-градусную жару 23-24 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Воздух в Москве прогреется до +28...+30 градусов в субботу и воскресенье. Об этом главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в пятницу, 22 июля.

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По словам синоптика, в ближайшие выходные погоду в городе будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклон.

«В антициклоне большого количества облаков не бывает, они довольно плоские. В прогнозе надо учесть, что переменная облачность и без существенных осадков. Не исключено, что местами может выпасть две-три капли, обозначатся, что называется», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Также Позднякова пояснила, что в Москву придет более теплый воздух, который будет прогреваться под лучами солнца. При этом метеоролог отметила, что территория мегаполиса большая, и не исключила, что в центре, где много асфальта и высотных домов, температура может быть и выше.

Она выразила надежду, что такая погода продержится до конца месяца.

При этом в Гидрометцентре добавили, что в начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов погода приобретет неустойчивый характер, и пройдут локальные кратковременный дожди с грозами, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в столице будет теплым. По его словам, температура в последнем месяце лета ожидается около и выше нормы, передает НСН.

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