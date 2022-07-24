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Синоптик анонсировал «комфортную прохладу» в Центральной России

Синоптик Тишковец анонсировал «комфортную прохладу» в Центральной России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Центральной России жара сменится комфортной прохладой. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он пояснил, что такая смена погоды обусловлена атмосферным фронтом, сопровождаемым грядой грозовых облаков. По его словам, в понедельник, 25 июля, температура воздуха ожидается до +23…+28 градусов. Такая температура будет держаться до среды.

В четверг ожидаются ливни и грозы, после полудня температура понизится до +23…+28 градусов.

«В пятницу, в тылу циклона, еще посвежеет, и столбики максимальных термометров вернутся в своей климатическое русло, предписанное макушкой лета, в разгар дня +21…+26 градусов», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

С наступлением выходных ожидается солнечная, сухая погода, температура воздуха составит +20…+25 градусов.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова 22 июля выразила надежду, что теплая погода в Москве продержится до конца месяца. При этом метеоролог отметила, что территория мегаполиса большая, и не исключила, что в центре, где много асфальта и высотных домов, температура может быть и выше.

21 июля Тишковец рассказал, что август в Центральной России ожидается солнечный. По словам синоптика, последний летний месяц порадует достаточно жаркой погодой.

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