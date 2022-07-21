Синоптик рассказал россиянам о погоде в августе

Август в Центральной России ожидается солнечный. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в четверг, 21 июля.

По словам синоптика, последний летний месяц порадует достаточно жаркой погодой, передает RT.



«Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями», — рассказал Тишковец в Telegram.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в Москве с пятницы ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном.

Солнечные лучи в пятницу будут превалировать, в этот день температура воздуха приблизится к своей норме — ночью она составит +13...+15 градусов, а днем — +25...+27 градусов.

В субботу после полудня ожидается +27...+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов.

В течение первой половины следующей недели не прогнозируется существенных изменений — температура на 1–2 градуса выше нормы — +25...+30 градусов.

21 июля в Москве до вечера будет действовать желтый уровень погодной опасности. В столице возможны гроза и ветер с порывами до 17 м/с, пишет «Москва 24».