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Москвичам пообещали «несусветную жару» с 22 июля

Метеоролог Вильфанд: в Москве с пятницы будет «несусветная жара»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве с пятницы, 22 июля, ожидается несусветная жара, обусловленная западным антициклоном, заявил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Как отметил специалист, в первую половину недели (18–21 июля) температура в Москве была на 3–4 градуса ниже нормы, однако с пятницы «жизнь меняется» — к столице приближается отрог высокого давления, который вместе с западным антициклоном принесет жаркую погоду.

«Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков», — отметил Вильфанд.

Солнечные лучи в пятницу будут превалировать, в этот день температура воздуха приблизится к своей норме — ночью она составит +13...+15 градусов, а днем — +25...+27 градусов.

В субботу после полудня ожидается +27...+29 градусов, а в воскресенье — от 27 до 32 градусов.

В течение первой половины следующей недели не прогнозируется существенных изменений — температура на 1–2 градуса выше нормы — +25...+30 градусов.

Ранее в этот день главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ближайшие дни жителей города ожидает жаркая погода. Воздух прогреется до 28–30 градусов тепла.

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