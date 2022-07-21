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Петербуржцам пообещали жару до 30 градусов

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В ближайшие дни жителей Санкт-Петербурга ожидает жаркая погода. Воздух прогреется до 28–30 градусов тепла. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Погоду в городе начал определять антициклон. Но, по словам синоптика, жара простоит недолго. Он также отметил, что вторая декада июля была прохладной, но среднесуточная температура вскоре превысит норму.

«В течение двух дней, 21 и 22 июля, норма температуры остается в значении +19,5 градуса, это самая макушка лета, а потом медленно начинает понижаться. Так как предстоящие дни очень теплые, то среднесуточная температура в Санкт-Петербурге будет превышать эту норму», — рассказал Колесов.

С воскресенья в городе вновь ожидаются дожди и прохлада, отмечает 78.ru.

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