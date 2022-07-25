Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в европейской части России

Рабочая неделя для жителей европейской части России ознаменуется теплой погодой с температурным фоном до +30 градусов, исключение составит Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Об этом 25 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — +25…+30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог объяснил, что понижение температуры воздуха в СЗФО будет связано с преобладанием циклонической деятельности.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что в Центральной России жара сменится комфортной прохладой, жаркая погода будет держаться до четверга.

Он пояснил, что такая смена погода обусловлена атмосферным фронтом, сопровождаемым грядой грозовых облаков. С наступлением выходных ожидается солнечная сухая погода, температура воздуха составит +20…+25 градусов.

Ранее, 22 июля, научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что, несмотря на то что июль в столичном регионе мог показаться дождливым, однако на самом деле в Москве выпало лишь 40% от месячной нормы.

Днем ранее Евгений Тишковец рассказал, что август в Центральной России ожидается солнечный. По словам синоптика, последний летний месяц порадует достаточно жаркой погодой.