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Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в европейской части России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рабочая неделя для жителей европейской части России ознаменуется теплой погодой с температурным фоном до +30 градусов, исключение составит Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Об этом 25 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — +25…+30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ», — приводит его слова ТАСС.

Метеоролог объяснил, что понижение температуры воздуха в СЗФО будет связано с преобладанием циклонической деятельности.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что в Центральной России жара сменится комфортной прохладой, жаркая погода будет держаться до четверга.

Он пояснил, что такая смена погода обусловлена атмосферным фронтом, сопровождаемым грядой грозовых облаков. С наступлением выходных ожидается солнечная сухая погода, температура воздуха составит +20…+25 градусов.

Ранее, 22 июля, научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что, несмотря на то что июль в столичном регионе мог показаться дождливым, однако на самом деле в Москве выпало лишь 40% от месячной нормы.

Днем ранее Евгений Тишковец рассказал, что август в Центральной России ожидается солнечный. По словам синоптика, последний летний месяц порадует достаточно жаркой погодой.

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