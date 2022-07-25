Вильфанд спрогнозировал ливни в ряде регионов России в ближайшие дни

Ряд регионов России в ближайшие дни ожидают ливни, сообщил ТАСС в понедельник, 25 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, непогода придет в Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую области, Крым и Приморский край.

В некоторых регионах обильные дожди будут сопровождаться грозами и градом, предупредил метеоролог.

«Осадки прогнозируются к западу от Москвы. В Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с в понедельник. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ливневый дождь, гроза, ветер до 18 м/с будут с 25 по 27 июля», — сообщил он.

По словам Вильфанда, неспокойная погода придет также в Крым. В республике 25 и 26 июля прогнозируются сильные ливни, град, грозы и ветер с порывами до 20–25 м/с.

В Приморском крае прогнозируется сильный дождь в понедельник, заключил синоптик.

Кроме того, Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве к выходным. При этом в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода до +29 градусов, добавил синоптик.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жара в Центральной России сменится комфортной прохладой из-за атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков. Жаркая погода будет держаться до четверга, 28 июля, уточнил он. С наступлением же выходных столбики термометров упадут до +20 градусов.