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Автомобиль с людьми ушел под воду во время ливня в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Машина почти полностью погрузилась под воду на одной из улиц Москвы во время ливня. Пользователи соцсетей публикуют последствия непогоды 25 июля в столице.

На одной из видеозаписей видно, как мужчины забрались на крышу автомобиля и пытаются разбить стекло в салон. В машине, судя по кадрам, находятся люди. По предварительной информации, инцидент произошел под мостом на Рабочей улице.

На следующей записи показано, как вода сильными потоками стекает с эстакады, автомобили с трудом проезжают по залитой дороге.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ливни в ряде регионов в ближайшие дни. По его словам, непогода придет в Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую области, Крым и Приморский край. Кроме того, он отметил, что в Москве к выходным ожидается похолодание. При этом в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода до +29 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 24 июля предупредил, что жара в Центральной России сменится прохладой из-за атмосферного фронта, который будет сопровождаться грядой грозовых облаков. С наступлением выходных столбики термометров понизятся до +20 градусов.

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