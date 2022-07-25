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Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Метеоролог Позднякова: наиболее благоприятная погода на этой неделе в Москве ожидается в четверг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В четверг на этой неделе в Москве ожидается наиболее благоприятная погода, рассказала в понедельник, 25 июля, «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По словам специалиста, в понедельник сохранится жаркая погода, но Московский регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, который проявит себя кратковременным дождем, а ближе к вечеру возможна гроза. Порывы ветра при этом могут достигать 12–17 м/с, а температура воздуха составит +26…+28 градусов.

В ночь на вторник также возможны кратковременный дождь и гроза. Температура составит +16…+18 градусов в Москве и +13…+18 по области. Днем при переменной облачности сохранится жаркая погода, температура будет около +26…+28 градусов.

«В среду местами кратковременные дожди, ночью будет +16…+18 градусов, а днем до +25 градусов. Наиболее неблагоприятная погода нас ожидает в четверг. Почти в течение всего дня будут дожди, есть вероятность, что они будут сильными. Днем температура воздуха составит +23…+25 градусов. В пятницу температура не поменяется», — отметила Позднякова.

В субботу в столице станет прохладнее — ночью будет около +10 градусов, а днем — +20… +25. Осадков не ожидается.

Постепенно температура будет возвращаться к норме, так как пока она выше на 4–5 градусов, подчеркнула метеоролог.

Август в Москве ожидается теплым и не очень дождливым. Количество осадков будет приближено к норме, заключила Позднякова.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также спрогнозировал похолодание в Москве к выходным. При этом в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода до +29 градусов, добавил синоптик.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жара в Центральной России сменится комфортной прохладой из-за атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков.

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