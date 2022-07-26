Гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москву придет гроза с сильным ветром. Об этом говорится в экстренном предупреждении столичного главка МЧС, распространенном на сайте ведомства 26 июля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по г. Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с», — отметили спасатели.

В мегаполисе из-за дождя и грозы в понедельник действует «желтый» уровень опасности погоды.

Жителям и гостям Москвы советуют быть предельно осторожными при вождении транспортных средств. Также рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Столичный департамент торговли и услуг из-за грозы, дождя и порывистого ветра рекомендовал ресторанам и кафе закрыть летние веранды.

Владельцам заведений общепита указали на необходимость укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее, 25 июля, машина почти полностью погрузилась под воду на одной из улиц Москвы во время ливня. Пользователи соцсетей опубликовали кадры с последствиями непогоды в столице.

21 июля из-за дождя на ряде транспортных магистралей Москвы было затруднено движение транспорта. Водителей призвали быть внимательными на дороге, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

17 июля в столичном регионе из-за грозы объявляли «желтый» уровень погодной опасности.