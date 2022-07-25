Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра

Ухудшение погоды прогнозируется в Москве во второй половине дня. В городе ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 14–17 м/с. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале комитета городского хозяйства Москвы в понедельник, 25 июля.

«В непогоду будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — цитирует сообщение «Москва 24».

В мегаполисе из-за дождя и грозы в понедельник действует «желтый» уровень опасности погоды, пишет РИАМО.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал aif.ru, что последняя неделя июля порадует жителей столицы хорошей погодой. Воздух прогреется до 27–30 градусов днем, ночи также ожидаются теплыми — до 20 градусов.

В выходные в столице местами пройдут небольшие дожди. Температурный фон составит 23–25 градусов. По словам эксперта, это естественная и хорошая и погода для столицы летом.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также спрогнозировал похолодание в Москве к выходным. При этом в первой половине недели москвичей ожидает теплая погода до +29 градусов, добавил синоптик, сообщает телеканал «Звезда».