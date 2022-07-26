В России запущено первое серийное производство лифтов для высоток

В России впервые запустили серийное производство лифтов для российских высоток. Об этом 26 июля сообщили «Известиям» в пресс-службе Единого Института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

Серийное производство начал Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу «ДОМ.РФ»). Лифты будут ходить со скоростью до 2,5 м/c и устанавливаться в высотных зданиях (до 40 этажей включительно и высотой до 140 метров).

«В настоящее время предприятие уже принимает заказы на типовые, а также эксклюзивные модели по индивидуальным проектам», — отметили в оргагнизации.

Весной три иностранных производителя высокоскоростных лифтов Otis, Thyssenkrupp и Kone, чья совокупная доля на рынке составляла 20,1%, объявили о приостановке деятельности в России.

В условиях импортозамещения Щербинский лифтостроительный завод при поддержке Минпромторга России и «ДОМ.РФ» наращивает производственные мощности и запускает серийное производство отечественных подъёмников. Их грузоподъемность достигает 1600 кг.

Первый заказ — высокоскоростной лифт премиум-класса — проектируется для нового многофункционального научно-образовательного корпуса МГТУ им. Баумана.

В рамках развития линейки высокоскоростных лифтов ЩЛЗ обновил дизайн продукции, а также внедрил SMART-технологии. Теперь все лифты опционально могут быть оснащены тремя современными системами: Air Clean, которая обеспечивает дезинфекцию кабины от бактерий и вирусов на 98% с помощью ультрафиолетовых светодиодов; Air Key, управляющей лифтом со смартфона и Mirror для показа справочной и рекламной информацию на встроенном в зеркало дисплее.

Предприятие может производить до 12 000 лифтов в год.

1 июля руководитель направления «Туризм и инфраструктура» банка «ДОМ.РФ» Ольга Земцова сообщила на форуме «Основные тренды развития рынка курортной недвижимости в России», что Щербинский лифтостроительный завод уже начал выпускать премиальные лифты.

Как рассказал «Известиям» в июне первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, российские производители лифтов обслуживают более 70% рынка страны в целом.