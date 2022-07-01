В ДОМ.РФ заявили о планах по развитию лифтов для высоток

В России, вероятно, будет развиваться сфера лифтов для высотных зданий. Об этом заявила руководитель направления «Туризм и инфраструктура» банка ДОМ.РФ Ольга Земцова на форуме «Основные тренды развития рынка курортной недвижимости в России».

Также она отметила, что Щербинский лифтостроительный завод (подконтрольный ДОМ.РФ) уже начал выпускать премиальные лифты.

Ранее в России использовали зарубежные высокоскоростные лифты для высоток, но теперь появилась потребность в импортозамещении в этом сегменте. Поэтому отечественные производители, вероятно, будут работать в этом направлении, сказала Земцова.

Как ранее писали «Известия», российские девелоперы ведут переговоры о сотрудничестве с китайскими, турецкими, корейскими и другими зарубежными производителями лифтов. Об этом рассказали участники рынка недвижимости, в частности, в строительных компаниях Forma (входит в состав ПИК), «Гранель», Glincom, Dars development. В России приостановила работу большая «лифтовая четверка», но другие бренды, в том числе и отечественные, вскоре заменят их продукцию, полагают эксперты.

Пока же проблема особенно актуальна для небоскребов свыше 30 этажей — для них еще не существует российских решений.

Также сообщалось, что корпорация KONE, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, приняла решение о передаче своего российского подразделения (АО «КОНЕ Лифтс») его топ-менеджерам и о последующем прекращении деятельности KONE в России.

Как рассказал «Известиям» 9 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, российские производители лифтов обслуживают более 70% рынка страны в целом. Однако депутат подчеркнул, что не может сказать, что на самом рынке производства лифтов полная прозрачность и порядок.