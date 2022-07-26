В России во втором квартале импорт сократился почти на четверть

Стоимостный объем импорта товаров и услуг в Россию во втором квартале 2022 года сократился на 22% в годовом выражении в условиях новых санкций. Об этом сообщается в комментарии Центробанка по платежному балансу.

Как уточняет регулятор 26 июля, наибольший вклад в сокращение российского импорта внесло сжатие торговли с Евросоюзом, страны которого в первом полугодии ввели шесть пакетов санкций. Седьмой пакет рестрикций был объявлен 21 июля. По данным Евростата, стоимостный объем экспорта Евросоюза в Россию сократился более чем наполовину в апреле-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Кроме того, США, Австралия, Япония, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Южная Корея, Тайвань ввели запрет на поставки в РФ высокотехнологичной продукции.

На импорте негативно сказался и уход с российского рынка ряда зарубежных компаний. О прекращении деятельности в России заявили технологические компании, разработчики программного обеспечения, производители компьютерной техники, автомобилей, химической продукции и других товаров. Так, по информации Евростата, в апреле-мае 2022 года поставки из стран Европейского союза в РФ вычислительных машин, тракторов и автозапчастей упали кратно, а автомобилей почти прекратились.

Также отрицательно повлияли сокращение пассажирских и грузовых перевозок воздушным транспортом, проблемы с платежами и логистикой, ограничения на другие виды услуг, например страховые.

При этом импорт продукции через соседние дружественные страны несколько смягчил эффект антироссийских санкций.

На фоне западных рестрикций в стране был легализован параллельный импорт на 2022 год. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 28 июня. Правительство наделено правом определять товары, к которым могут не применять некоторые положения о защите исключительных прав. Российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, ограждают от возможной административной, уголовной ответственности.

В начале мая Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список из товарных категорий для параллельного импорта. Он будет пересматриваться раз в квартал. Так, в этом перечне указаны товары Siemens, BMW, Lego, Apple, Land Rover, Bentley и др.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, говоря о параллельном импорте, 5 июля сообщил, что за три недели мая было ввезено более 230 тыс. т товаров на $1,8 млрд. По его словам, это 15% месячного импорта. Он подчеркнул, что мера востребована и позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок, насытить магазинные полки необходимой продукцией.

При этом торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский 16 июня рассказал о готовности китайских компаний заменить западную продукцию. Он отметил, что китайские товары зачастую обладают достаточным качеством, чтобы заменить товары западных стран.