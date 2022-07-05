Минэкономразвития заявило о возвращении в норму потребительского рынка в РФ

Потребительский рынок в России постепенно начинает оживать, однако до полной стабилизации ситуации еще далеко, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«У нас действительно на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их. Но, конечно, говорить о стабилизации пока рано», — подчеркнул Решетников.

Министр также добавил, что быстрее всего к новым условиям адаптировались потребительский импорт. Кроме того, отмечается положительная динамика по параллельному импорту.

«Неплохая динамика по параллельному импорту. Только за 3 недели мая ввезено более 230 тыс. тонн товаров на $1,8 млрд. Это 15% месячного импорта. То есть мы видим, что мера востребована, и она позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок и насытить полки магазинов товарами», — рассказал Решетников.

Глава Минэкономразвития также рассказал о новой программе льготного финансирования импорта.

«Из нового: запущена программа льготного финансирования импорта. Кредитный портфель на сегодняшний момент сформирован на 543 млрд рублей. Общий объем программы беспрецедентен - 800 млрд рублей. Уже выданы первые кредиты металлургическим компаниям, фармацевтическим, химическим компаниям, а также предприятиям автомобильной и электротехнической промышленности. На сегодняшний момент 26 соглашений на 63 млрд рублей заключено, 2,5 млрд рублей уже выдано. Программа активно развивается», — сообщил Решетников.

Ранее, 5 июля, появилась информация о начале продажи первых ноутбуков MacBook, ввезенных в Россию по процедуре параллельного импорта.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него попали товары и материалы иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя и других категорий товаров — например, электроники, игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов. Список будет пересматриваться раз в квартал.