Энергетик назвал реальной возможность ЕС заполнить газохранилища на 80% к ноябрю

В сложившихся реалиях, с учетом инициативы по сокращению потребления газа в Евросоюзе на 15%, а также установления требования по заполнению подземных газохранилищ (ПХГ) на 80, а не на 90%, возможность альянса запастись топливом выглядит вполне реальной. Об этом заявил «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш во вторник, 26 июля.

«С учетом того что до крайнего срока — 1 ноября — остается более трех месяцев, даже с учетом сокращения поставок по «Северному потоку» у европейцев будут все шансы заполнить хранилища газа», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что гораздо важнее наблюдать за динамикой спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в странах Азии, традиционно являвшихся лидерами спроса на данный продукт. Такие страны, как Япония и Южная Корея, не обладают значительными объемами иных источников энергии, поэтому с приближением зимнего сезона они будут гораздо активнее вступать в борьбу за необходимый всем ресурс.

«Можно сказать, что если сегодняшние темпы экспорта СПГ и трубопроводного газа в Европу сохранятся или изменятся незначительно, то вероятность заполнения европейских ПХГ до необходимого уровня будет скорее вопросом времени. Если же поставки СПГ в августе–сентябре сократятся, европейские энергокомпании могут не справиться с требованием закона без наращивания российского экспорта», — рассказал Плявиньш.

Ранее в этот же день перед началом внеочередного совета министров энергетики стран Евросоюза еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что газохранилища в ЕС сейчас заполнены на 66%.

«Мы снизим спрос, что позволит нам продолжить заполнение наших подземных хранилищ газа, которые сейчас заполнены на уровне 66%», — приводит ее слова эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено было ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования голубого топлива. Инициатива ЕК в изначальном варианте не встретила поддержки среди ЕС: ее не поддержали Испания, Португалия, Греция, Венгрия.

26 июля главы энергетических ведомств стран Евросоюза согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа в альянсе. Об этом говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС.

В июне ЕС принял новые правила, согласно которым газохранилища должны быть заполнены на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Хранилища есть в 18 из 27 стран объединения.