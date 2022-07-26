Песков допустил встречу Путина и Шредера в Москве

Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером на данный момент не планируется, однако контакты не исключены. Такое заявление во вторник, 26 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько нам известно... он действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — сказал он журналистам, которые спросили о вероятности встречи политиков.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что сейчас Путин не так активно поддерживает контакт со Шредером, чем тогда, когда тот был канцлером.

Ранее в этот день «Газета.ru» сообщала, что бывший канцлер Германии приехал на несколько дней отпуска в Москву. В сообщении также отметили, что что экс-глава правительства добирался в российскую столицу через Баку и в самолете был без охраны.

10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на проведение спецоперации по защите Донбасса. Шредер также отметил, что не верит в военное решение украинского кризиса.

Кроме того, экс-канцлер Германии заявил, что не упустит возможности поговорить с президентом России.

В мае Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Шредера. Большинство депутатов ЕП высказались за введение рестрикций.

До этого, в апреле, Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.