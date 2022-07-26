Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 пункта. Об этом стало известно во вторник, 26 июля.

В документе отмечается, что санкции введены против ряда глав российских регионов.

Среди них губернаторы Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской областей.

Ранее в этот день французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного местного дипломата указывала на истощение Евросоюзом (ЕС) возможностей по введению антироссийских санкций.

Как подчеркивается в материале, Евросоюз с помощью седьмого пакета рестрикций намерен скорее скорректировать уже введенные санкции и сделать их более эффективными, а по возможности исключить лазейки для обхода.

21 июля на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России.

В частности, среди санкций — частичное эмбарго на золото. В черный список ЕС внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

В тот же день вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. Санкции также запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи в этой сфере.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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