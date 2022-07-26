Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС России уничтожили более 40 наемников в ДНР
Мир
Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
Мир
В Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вопросу зерна
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Политика
В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций
Наука
В России ученые создали новый защитный композит для космоса и авиации
Туризм
В Альянсе турагентств сочли невозможным прекращение выдачи шенгенских виз
Наука
Борисов в докладе Путину оценил состояние космической отрасли России
Мир
В Кремле высоко оценили операцию ФСБ по предотвращению угона самолетов
Мир
Песков назвал санкции причиной проблем с запуском «Северного потока»
Мир
Великобритания расширила санкции против России
Сюжет:

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания добавила 42 пункта в антироссийский санкционный список
0
Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 42 пункта. Об этом стало известно во вторник, 26 июля.

В документе отмечается, что санкции введены против ряда глав российских регионов.

Еврокризис 2.0: что ждет Брюссель из-за антироссийских санкций
ЕС предсказали печальный сценарий развития событий

Среди них губернаторы Тюменской, Брянской, Курской, Нижегородской, Свердловской областей.

Ранее в этот день французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного местного дипломата указывала на истощение Евросоюзом (ЕС) возможностей по введению антироссийских санкций.

Как подчеркивается в материале, Евросоюз с помощью седьмого пакета рестрикций намерен скорее скорректировать уже введенные санкции и сделать их более эффективными, а по возможности исключить лазейки для обхода.

21 июля на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России.

В частности, среди санкций — частичное эмбарго на золото. В черный список ЕС внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

В тот же день вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. Санкции также запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи в этой сфере.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022