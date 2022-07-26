«КамАЗ» на выставке «АгроОмск-2022» покажет «Компас 43082-Н5» с КМУ

В рамках XVIII Сибирской агротехнической выставки «АгроОмск-2022» «КамАЗ» представит самые востребованные модели грузовиков. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба автозавода.

Основная тема выставки, которая открылась 26 июля, — импортозамещение. По данным организаторов, свою продукцию представят около 450 предприятий. Среди них ПАО «КамАЗ», который покажет седельный тягач КамАЗ-65206, автотопливозаправщик на шасси КамАЗ-65115 и новый среднетонажный автомобиль с краново-манипуляторной установкой «КамАЗ Компас 43082-Н5».

КамАЗ-65206 — седельный тягач, предназначенный для транспортировки грузов в составе автопоезда весом до 44 т. Грузовик оснащен мотором OM 457 LA, соответствует экологическому стандарту «Евро-5», что позволяет использовать машину для международных перевозок.

Автотопливозаправщик предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,86 т/куб. м. Общий объем цистерны — 13 куб. м.

«КамАЗ Компас-43082-Н5» оснащен краново-манипуляторной установкой UNIC URV554, предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Масса перевозимого груза — 4000 кг, максимальная грузоподъемность крана — 5050 кг. Вылет стрелы крана — 11 м.

20 июля стало известно, что в Lada Granta будут устанавливать узел регулятора давления заднего тормоза (РДЗТ), произведенный компанией «ВИС». Она входит в структуру «КамАЗа».