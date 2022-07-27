Россияне стали чаще интересоваться перелетами в Европу из Финляндии и Эстонии

После открытия сухопутных границ с Финляндией, Эстонией и Латвией российские туристы стали чаще интересоваться вылетами в Европу через эти страны. Такие данные следуют из результатов анализа, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Текст имеется в распоряжении «Известий».

В период с 15 по 25 июля количество поисковых запросов в Швецию выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом ранее (1–11 июля), в Хорватию — в 2,1 раза, а Данию — в 2 раза. Также отмечен рост поиска билетов из Финляндии, Эстонии и Латвии в Великобританию (+84%), Венгрию (+82%), Чехию (+76%) и Францию (+73%). Замыкают топ-10 направлений с наиболее заметным ростом спроса Румыния (+64%), Норвегия (+62%) и Нидерланды (+59%).

18 июля был пик по увеличению количества запросов на перелеты в страны Европы из Финляндии, Эстонии и Латвии: рост составил 40% в сравнении с аналогичным днем на предыдущей неделе. 19 июля интерес несколько спал, однако все еще оставался повышенным — на 30% больше, чем 12 июля.

25 июля стало известно, что власти Финляндии не планируют приостанавливать выдачу виз россиянам. Отмечается, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза.

15 июля Россия отменила ограничения на пересечение сухопутной границы. Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, 4 июля объявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Как сообщалось, граждане смогут пересекать сухопутную границу независимо от цели поездки. При этом в Роспотребнадзоре указали, что у «принимающей» стороны могут сохраняться отдельные ограничения на въезд.

Власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщили в Генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты.