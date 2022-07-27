Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в среду
Мир
В Чехии рассказали о снятии украинских флагов со зданий администраций
Мир
Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВФУ
Мир
Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с Россией
Экономика
«Газпром» сообщил о снижении мощности подачи газа по «Северному потоку» до 20%
Общество
Иностранцам предложили ограничить права на покупку земли в РФ
Мир
Трамп заявил о неприемлемости участия мужчин в женских спортивных соревнованиях
Мир
РФ и Иран увеличат количество пассажирских рейсов до 35 в неделю
Экономика
В России предложили ввести социальный налоговый вычет работающим пенсионерам
Мир
Эрдоган заявил о желании РФ сотрудничать с производителем Bayraktar
Мир
Серия взрывов прогремела в Херсоне

Россияне стали чаще интересоваться перелетами в Европу из Финляндии и Эстонии

Исследование: россияне заинтересовались перелетами в европейские страны через Финляндию и Эстонию
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Runkel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После открытия сухопутных границ с Финляндией, Эстонией и Латвией российские туристы стали чаще интересоваться вылетами в Европу через эти страны. Такие данные следуют из результатов анализа, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Верной путевкой: число платежей за услуги турагентств выросло в 1,5 раза
Почему повысился интерес именно к организованному отдыху

В период с 15 по 25 июля количество поисковых запросов в Швецию выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом ранее (1–11 июля), в Хорватию — в 2,1 раза, а Данию — в 2 раза. Также отмечен рост поиска билетов из Финляндии, Эстонии и Латвии в Великобританию (+84%), Венгрию (+82%), Чехию (+76%) и Францию (+73%). Замыкают топ-10 направлений с наиболее заметным ростом спроса Румыния (+64%), Норвегия (+62%) и Нидерланды (+59%).

18 июля был пик по увеличению количества запросов на перелеты в страны Европы из Финляндии, Эстонии и Латвии: рост составил 40% в сравнении с аналогичным днем на предыдущей неделе. 19 июля интерес несколько спал, однако все еще оставался повышенным — на 30% больше, чем 12 июля.

25 июля стало известно, что власти Финляндии не планируют приостанавливать выдачу виз россиянам. Отмечается, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза.

15 июля Россия отменила ограничения на пересечение сухопутной границы. Специальные меры были введены в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. О том, что Россия снимет эти ограничения, 4 июля объявил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Как сообщалось, граждане смогут пересекать сухопутную границу независимо от цели поездки. При этом в Роспотребнадзоре указали, что у «принимающей» стороны могут сохраняться отдельные ограничения на въезд.

Власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщили в Генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022