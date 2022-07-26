Власти Запорожской области пообещали вскоре вывести гривну из оборота

Курс рубля и гривны может сравняться в Запорожской области в течение 1,5-2-х месяцев, после чего украинская валюта начнет полностью выходить из оборота в регионе. Такой прогноз дал 26 июля член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Мы стремительно идем к курсу 1 к 1. Я думаю, с учетом темпов, которые есть, за 1,5-2 месяца мы на эти параметры выйдем. Естественно, после выхода на эти параметры произойдет отказ от гривны как таковой. Увеличиваются площади освобожденных территорий, гривна все время поступает в плане как валюта», — рассказал он ТАСС.

Рогов добавил, что полное исключение гривны в Запорожской области произойдет тогда, когда будут закреплены границы освобожденной территории.

12 июля сообщалось, что жителям Мелитополя начали выдавать социальные выплаты в рублях.

25 мая в освобожденной части Запорожской области была введена бивалютная зона, чтобы местное население могло рассчитываться в гривнах и рублях.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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