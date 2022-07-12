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В Мелитополе начали производить социальные выплаты в рублях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жителям Мелитополя начали выдавать социальные выплаты в рублях. В первую очередь этой касается семей с тяжелобольными детьми, сообщили «Известиям» в Мелитопольском городском обществе людей с инвалидностью.

«Сейчас одинокие мамы, многодетные семьи, опекуны и родители, имеющие тяжелобольных детей, получают деньги. 10 тысяч рублей выплачиваются пока единоразово», — рассказала председатель Мелитопольского городского общества людей с инвалидностью Альбина Демидова.

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Она отметила, что всего за день заявки на выплаты оформляют минимум 150 человек. Кроме того, город постепенно переходит с расчетов в гривнах на рубли.

«Немножко неудобно, но мы можем ведь на рубли полностью перейти. Сейчас принимаем и рубли, и гривны», — поделилась местная жительница Беата Симонова, которая занимается торговлей.

7 июля в Мелитополе начало работу новое отделение органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Теперь жители города и ближайших районов Запорожской области могут обратиться в него для регистрации рождения детей, заключения и расторжения брака, усыновления и удочерения, установления отцовства, перемены имени, а также смерти человека.

Отделение российского ЗАГСа открылось в городе Мелитополь 4 июля. Отмечалось, что большинство предоставляемых услуг могут получить даже те, у кого еще нет российского гражданства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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