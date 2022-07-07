В Мелитополе начало работу новое отделение органов ЗАГС

В городе Мелитополь Запорожской области приступило к работе новое отделение органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Теперь жители города и ближайших районов Запорожской области могут обратиться в него для регистрации актов гражданского состояния: рождение детей, заключение и расторжение брака, усыновление и удочерение, установление отцовства, перемена имени, а также смерть человека.

«На сегодняшний день мы можем принять у граждан заявление на регистрацию о рождении новорожденных деток, заявление на регистрацию брака, если кому-то хочется развестись, тоже можем принять, ну естественно осуществляем государственную регистрацию смерти», — рассказала сотрудник ЗАГСа в Мелитополе Марина.

Она добавила, что любое из этих заявлений могут подать не только жители Мелитополя и Мелитопольского района, но и ближайших к ним районов.

По словам Марины, ЗАГС также выдает архивные документы для дальнейшей паспортизации, такие как свидетельство о рождении, справки о браках и о разводе.

Открылось отделение российского ЗАГСа в городе Мелитополь 4 июля. Отмечалось, что большинство предоставляемых услуг могут получить даже те, у кого еще нет российского гражданства.

Накануне глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко сообщила, что жители Мелитополя записались в пункты подачи документов на гражданство РФ на 1,5 месяца вперед. Итого предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек.

Первые российские паспорта выдали в Мелитополе 11 июня. До этого, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта, в Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Наоборот, по словам местных властей, область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.